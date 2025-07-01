Отношения без борща: что делать, когда она не готовит и не планирует учиться

Романтика заканчивается на кухне?

В начале отношений кухонная тема обычно не возникает. Влюбленные гуляют, едят что-то на ходу или заказывают доставку. Но со временем, когда пара начинает жить вместе или формирует быт, возникает вопрос: кто, что, когда и как часто готовит?

И тут вдруг выясняется: она не только не умеет, но и не собирается учиться. Идеи о домашнем борще или запеченной картошке быстро превращаются в рефлексию: "Это что, теперь всегда так будет?"

"Скажем честно: для части мужчин умение женщины готовить - это как бы "традиционный пакет услуг" отношений. Особенно, если он вырос в семье, где "борщ и котлеты" это ежедневная классика. А их отсутствие - почти трагедия", - говорит эксперт.

Действительно ли неумение готовить - это проблема?

Само по себе желание не стоять у плиты и заниматься кухней - не преступление. Но если это сопровождается пренебрежением, равнодушием или нежеланием договариваться - вот тогда начинается настоящая проблема.

Потому что на самом деле вопрос готовки часто маскирует более глубокие темы:

Умеем ли мы договариваться?

Уважаем ли усилия друг друга?

Не перекладываем ли ответственность только на партнера?

"Многие женщины не хотят стоять у плиты, потому что работают, строят карьеру или просто имеют другие приоритеты. Иногда кулинария им просто не интересна - как, например, кому-то не интересна математика или футбол", - добавляет Виталий Курсик.

Он говорит, что сейчас даже отсутствие кулинарных способностей у обоих партнеров - не проблема, поскольку есть немало вариантов, как не остаться голодными.

"В конце концов, мир давно подарил нам доставки, готовую еду, рестораны и удобные сервисы. Так станет ли это проблемой? Если для вас еда - важный эмоциональный элемент отношений (совместные ужины, домашняя кухня), и вы мечтаете о домашнем уюте, а партнёрша этого не разделяет - со временем это может накопить раздражение", - объясняет специалист.

Но если вам безразлично, кто и как готовит, или вы сами прекрасно справляетесь - проблема скорее надуманная.

"Главное - не загоняйте ситуацию в угол: Не надо делать вид, что это вас не беспокоит, если на самом деле беспокоит. Но и не надо ставить ультиматумы: "Или учишься готовить, или расходимся", - советует Виталий Курсик.

Как избежать конфликтов из-за приготовления пищи?

Современная женщина имеет полное право не стоять у плиты. Но если оба работают, оба устают - возникает вопрос справедливости. Если готовка полностью перекладывается на партнера, а любая просьба о помощи встречается с фразой "не хочу" - это не о выборе, а об отсутствии умения договариваться.

Откровенно проговорите, почему это для вас важно

"Стоит договориться еще на старте и честно обсудить, кто и за что будет отвечать. Она не готовит? Но может взять на себя уборку и мытье посуды", - советует коуч.

Предложите компромисс

Вы можете вместе освоить новые рецепты, нанять повара или договориться о другом распределении бытовых обязанностей.

Не путайте вопрос кулинарии с самоценностью женщины

Не все выросли в семьях, где умение готовить было нормой. Иногда отказ готовить может иметь психологическую подоплеку. Важно не осуждать, а понимать и вместе искать варианты.

"Умение или нежелание готовить - это не о любви или уважении. Помните, что хорошо, если кто-то в паре умеет и любит готовить. Но еще лучше, когда оба честно понимают потребности друг друга и находят решение, а не претензии", - резюмирует Виталий Курсик.