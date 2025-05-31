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Стосується кожного автовласника: які дії різко прискорюють знос шин

Субота 31 травня 2025 08:15
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Стосується кожного автовласника: які дії різко прискорюють знос шин Фото: які дії різко прискорюють знос шин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чому виробники автомобільних шин не вказують ресурс своїх покришок? Тому, що їхня довговічність принципово залежить від манер водія, який експлуатує зазначені колеса.

Про те, яких дій слід уникати водієві, аби не скорочувати ресурс шин, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Покупка комплекту шин, зважаючи на ціни теперішніх широких низькопрофільних коліс, може боляче вдарити по сімейному бюджету. І при тому пересічному водієві цілком реально продовжити ресурс своїх покришок хоча б на сезон.

Щоб шини прослужили довше, достатньо уникати всього кількох звичок у поводженні з гумою.

Ігнорування тиску

Регулярний контроль тиску в шинах, на жаль, далеко не загальна практика. І оскільки на сучасних моделях гуми візуально помітити відхилення від норми непросто, дуже часто автомобіль подовгу експлуатується на напівспущених колесах. Це призводить до перегріву покришок, а згодом і до поступового розшарування каркасу та його деформації. Тобто мов без видимої причини шина достроково виходить з ладу.

Стосується кожного автовласника: які дії різко прискорюють знос шин

Агресивний стиль водіння

Якщо автомобіль оснащений системою контролю пробуксовки, це допомагає зменшити навантаження на шини. Але у випадку потужних машин або мокрої дороги акуратний старт вдається не завжди. Це негативно впливає на протектор шин, а особливо на шипи в зимових моделях. Під час різких стартів шипи поступово розхитуються у своїх посадкових місцях і випадають якщо не відразу, але з часом.

Схожий ефект спостерігається і при інтенсивному гальмуванні – навіть без блокування коліс зношення протектора значно пришвидшується. Крім того, швидкісне проходження поворотів також впливає на знос гуми.

Надмірна швидкість на поганій дорозі

Швидкісна їзда по розбитих асфальтових шляхах – ще один із найшкідливіших факторів. Глибокі ями з грубими краями можуть призвести до серйозних пошкоджень. Зокрема, так можна отримати пошкодження каркаса всередині покришки, а то й розрив боковини.

Але навіть якщо дорожнє покриття загалом дозволяє рухатися швидко, це може негативно позначитися на стані гуми. Старий асфальт із тріщинами, дрібними вибоїнами та кам’яною крихтою на поверхні сприяє активному стиранню мікрочастинок протектора. Чим вища швидкість, тим інтенсивніше цей природний процес зношення.

Старіння в міжсезоння

Як не дивно, шини можуть суттєво втратити свої властивості у період відпочинку, якщо їх зберігати неналежним чином. Високі температури, пряме сонячне світло та надто сухе середовище негативно впливають на гумову суміш, особливо на матеріали, з яких виготовлений протектор.

Щоб уникнути передчасного старіння шин, їх слід зберігати в прохолодному місці, захищеному від сонця та перепадів вологості. Найкращими варіантами для такого зберігання є облаштований підвал, затінений куточок гаража або сухий сарай.

Стосується кожного автовласника: які дії різко прискорюють знос шин
Висновок

Як бачите, все елементарно: для продовження життя шин слід бути просто стриманим та акуратним. І насправді у цьому немає нічого складного.

Тим більше що неспішне і зважене водіння працює на користь машини та людини ще у кількох аспектах. Зокрема, сприяє безпеці руху, економії пального та збереженні ходової частини.

Нещодавно РБК-Україна поділилося інформацією про те, які шини підійдуть для їзди розбитими дорогами

Також нещодавно РБК-Україна розповідало, як неправильний бензин впливає на автомобіль та яким чином можна виправити ситуацію.

При підготовці статті були використані матеріали Autoсentre та "Autobild Україна"

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