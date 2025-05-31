Касается каждого автовладельца: какие действия резко ускоряют износ шин

Почему производители автомобильных шин не указывают ресурс своих покрышек? Потому, что их долговечность принципиально зависит от манеры водителя, который эксплуатирует указанные колеса.

О том, каких действий следует избегать водителю, чтобы не сокращать ресурс шин, читайте в материале РБК-Украина .

Покупка комплекта шин, учитывая цены нынешних широких низкопрофильных колес, может больно ударить по семейному бюджету. И при этом рядовому водителю вполне реально продлить ресурс своих покрышек хотя бы на сезон.

Чтобы шины прослужили дольше, достаточно избегать всего нескольких привычек в обращении с резиной.

Игнорирование давления

Регулярный контроль давления в шинах, к сожалению, далеко не общепринятая практика. И поскольку на современных моделях резины визуально заметить отклонения от нормы непросто, очень часто автомобиль подолгу эксплуатируется на полуспущенных колесах. Это приводит к перегреву покрышек, а впоследствии и к постепенному расслоению каркаса и его деформации. То есть без видимой причины шина досрочно выходит из строя.

Агрессивный стиль вождения

Если автомобиль оснащен системой контроля пробуксовки, это помогает уменьшить нагрузку на шины. Но в случае мощных машин или мокрой дороги аккуратный старт удается не всегда. Это негативно влияет на протектор шин, а особенно на шипы в зимних моделях. Во время резких стартов шипы постепенно расшатываются в своих посадочных местах и выпадают если не сразу, но со временем.

Похожий эффект наблюдается и при интенсивном торможении - даже без блокировки колес износ протектора значительно ускоряется. Кроме того, скоростное прохождение поворотов также влияет на износ резины.

Чрезмерная скорость на плохой дороге

Скоростная езда по разбитым асфальтовым дорогам - еще один из самых вредных факторов. Глубокие ямы с грубыми краями могут привести к серьезным повреждениям. В частности, так можно получить повреждение каркаса внутри покрышки, а то и разрыв боковины.

Но даже если дорожное покрытие в целом позволяет двигаться быстро, это может негативно сказаться на состоянии резины. Старый асфальт с трещинами, мелкими выбоинами и каменной крошкой на поверхности способствует активному истиранию микрочастиц протектора. Чем выше скорость, тем интенсивнее этот естественный процесс износа.

Старение в межсезонье

Как ни странно, шины могут существенно потерять свои свойства в период отдыха, если их хранить ненадлежащим образом. Высокие температуры, прямой солнечный свет и слишком сухая среда негативно влияют на резиновую смесь, особенно на материалы, из которых изготовлен протектор.

Чтобы избежать преждевременного старения шин, их следует хранить в прохладном месте, защищенном от солнца и перепадов влажности. Наилучшими вариантами для такого хранения являются обустроенный подвал, затененный уголок гаража или сухой сарай.



Вывод

Как видите, все элементарно: для продления жизни шин следует быть просто сдержанным и аккуратным. И на самом деле в этом нет ничего сложного.

Тем более что неспешное и взвешенное вождение работает на пользу машины и человека еще в нескольких аспектах. В частности, способствует безопасности движения, экономии горючего и сохранению ходовой части.