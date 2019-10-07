Все стороны выполнили условия для разблокирования нормандского формата, - Пристайко

Все стороны выполнили условия для разблокирования саммита лидеров стран нормандского формата. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, он готовится ко встрече с министрами иностранных дел стран Европейского союза.

"Да, мы координируем с коллегами наши совместные действиями. Я буду в понедельник встречаться с министрами иностранных дел стран Европейского союза. Мы будем обсуждать будущие планы. Конкретной даты встречи в Нормандском формате еще нет на саммите. Но все условия всех сторон фактически выполнены. Все готовы. Есть уже даты, уже обсуждаются, но мы еще не получили подтверждение всех четырех сторон", - заявил Пристайко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и России обсудят пути прекращения войны на Донбассе.

Также он добавил, что должен состоятся обмен пленными, а выборы должны проходить не под дулом автомата.

РБК-Украина сообщало, что Эммануэль Макрон согласует нормандскую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.