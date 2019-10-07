Всі сторони виконали умови для розблокування нормандського формату, - Пристайко

Всі сторони виконали умови для розблокування саміту лідерів країн нормандського формату. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайко, він готується до зустрічі з міністрами закордонних справ країн Європейського союзу.

"Так, ми координуємо з колегами наші спільні діями. Я буду в понеділок зустрічатись з міністрами закордонних справ країн Європейського союзу. Ми будемо обговорювати майбутні плани. Конкретної дати зустрічі в Нормадському форматі ще немає на саміті. Але всі умови всіх сторін фактично виконані. Всі готові. Є вже дати, вже обговорюються, але ми ще не отримали погоджуваність всіх чотирьох сторін", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини і Росії обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.

Також він додав, що повинен відбутися обмін полоненими, а вибори повинні проходити не під дулом автомата.

РБК-Україна повідомляло, що Еммануель Макрон погодить нормандську зустріч з російським лідером Володимиром Путіним і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.