Со стороны Украины не идет никакой угрозы, - Петтеринг в обращении к "УДАРу" Кличко

Глава комитета Европарламента по иностранным делам от Христианско-демократического союза, президент Европарламента в 2007-2009 годах Ганс-Герт Петтеринг направил обращение к лидеру "УДАРа" Виталию Кличко и делегатам XXV съезда партии. Европа должна не только выражать Украине поддержку, но и предоставить конкретную помощь
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "УДАРа".
"Более 100 тыс. российских солдат стоят на вашей восточной границе. И, кажется, другие российские подразделения собираются на других границах вашей страны, со стороны Беларуси. Это вызов и угроза не только Украине, но и всей Европе. Мы не можем допустить, чтобы поменялись границы Европы, чтобы для Европы возникла новая угроза. Запад, а именно НАТО и Евросоюз, в частности, моя страна Германия, должны стоять на стороне граждан Украины, на вашей стороне. Конечно, мы должны выразить вам словами свою солидарность. Но также оказать конкретную помощь: политическую, дипломатическую, а там, где необходимо, и военную вместе с оружием, чтобы ваша свобода была защищена", - сказал в своем обращении Ганс-Герт Петтеринг.
Он как бывший президент Европарламента заверил, что поддерживает Украину, а также "УДАР", разделяющий европейские ценности.
"Со стороны Украины не идет никакой угрозы. Вы хотите идти по пути свободы. Вы хотите идти по пути демократии. И вы хотите мира. Поэтому Запад, страны Европейского Союза, европейские учреждения должны вас поддержать. И я как бывший президент Европейского парламента хочу сказать: мы поддерживаем вас в ваших ценностях. И я благодарен за то, что "УДАР" разделяет с нами наши ценности, также с моей партией Христианско-демократический союз в Германии, с Фондом Конрада Аденауэра. Я хочу вас заверить, что мы вместе сможем защитить эти ценности мирным путем: человеческое достоинство, свободу, демократию, правовое государство", - отметил экс-глава Европарламента.
Он также высказал пожелание "УДАРу", чтобы съезд партии стал символом и сигналом свободы, самоидентификации и мира.
Видеообращение к «УДАРу Виталия Кличко" по случаю съезда прислали также председатель Европейского совета 2014-2019 годов Дональд Туск, действующий федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, многолетний председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Елмар Брок, в Европарламенте Раса Юкнявичене, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии Тильман Кубан и другие.
Также на XXV съезде "УДАРа" команда презентовала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины.
Кроме того, съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206 округу - главу Черниговской областной организации партии "УДАР", секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако.
Также на съезде по приглашению лидера "УДАРа" Виталия Кличко выступил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Помимо этого, вице-президент EPP в Европарламенте Раса Юкнявичене заявила, что Европа - это больше, чем просто ЕС. И Украина сегодня находится в самом центре поиска объединенной Европы. Без свободы Украины не будет свободы во всей Европе.