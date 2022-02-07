Со стороны Украины не идет никакой угрозы, - Петтеринг в обращении к "УДАРу" Кличко

"Более 100 тыс. российских солдат стоят на вашей восточной границе. И, кажется, другие российские подразделения собираются на других границах вашей страны, со стороны Беларуси. Это вызов и угроза не только Украине, но и всей Европе. Мы не можем допустить, чтобы поменялись границы Европы, чтобы для Европы возникла новая угроза. Запад, а именно НАТО и Евросоюз, в частности, моя страна Германия, должны стоять на стороне граждан Украины, на вашей стороне. Конечно, мы должны выразить вам словами свою солидарность. Но также оказать конкретную помощь: политическую, дипломатическую, а там, где необходимо, и военную вместе с оружием, чтобы ваша свобода была защищена", - сказал в своем обращении Ганс-Герт Петтеринг.

Он как бывший президент Европарламента заверил, что поддерживает Украину, а также "УДАР", разделяющий европейские ценности.

"Со стороны Украины не идет никакой угрозы. Вы хотите идти по пути свободы. Вы хотите идти по пути демократии. И вы хотите мира. Поэтому Запад, страны Европейского Союза, европейские учреждения должны вас поддержать. И я как бывший президент Европейского парламента хочу сказать: мы поддерживаем вас в ваших ценностях. И я благодарен за то, что "УДАР" разделяет с нами наши ценности, также с моей партией Христианско-демократический союз в Германии, с Фондом Конрада Аденауэра. Я хочу вас заверить, что мы вместе сможем защитить эти ценности мирным путем: человеческое достоинство, свободу, демократию, правовое государство", - отметил экс-глава Европарламента.

Он также высказал пожелание "УДАРу", чтобы съезд партии стал символом и сигналом свободы, самоидентификации и мира.

Видеообращение к «УДАРу Виталия Кличко" по случаю съезда прислали также председатель Европейского совета 2014-2019 годов Дональд Туск, действующий федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, многолетний председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Елмар Брок, в Европарламенте Раса Юкнявичене, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии Тильман Кубан и другие.