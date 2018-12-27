Стороны в трехсторонней группе не смогли договориться об освобождении заложников

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Российская сторона отказалась обсуждать рождественское освобождение заложников

Во время видеоконференции представителей трехсторонней контактной группы по Донбассу российская сторона отказалась обсуждать рождественское освобождение заложников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление вице-спикера Верховной рады, представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко в Facebook.

По ее словам, "Украинская сторона поставила перед представителем РФ вопрос немедленного освобождения пленных моряков из экипажей и захваченных русскими судов". Она отметила, что "в этот момент россияне встали и вышли из зала, в котором проходила скайп-конференция".

Кроме того, россияне отказали в требовании Украины провести 29 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных в любом формате.

"Мы настаиваем, что все стороны, если есть на то политическая воля, могут осуществить большое освобождение до Рождества, до 7 января 2019 года. Мы готовы сделать это 5 января и предложили формулы. Россияне заблокировали и это предложение, категорически отказавшись от скайп конференции по освобождению заложников", - отметила Геращенко.

Напомним, сегодня участники трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции договорились о перемирии на Донбассе с 29 декабря.

Ранее, как писало РБК-Украина, украинская сторона в очередной раз предложила представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей провести обмен заложниками 27 декабря 2018 года.