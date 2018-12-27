Сторони тристоронньої групі не змогли домовитись про звільнення заручників

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Російська сторона відмовилася обговорювати різдвяне звільнення заручників

Під час відеоконференції представників тристоронньої контактної групи по Донбасу російська сторона відмовилася обговорювати різдвяне звільнення заручників. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву віце-спікера Верховної ради, представника України в ТКГ Ірини Геращенко в Facebook.

За її словами, "Українська сторона поставила перед представником РФ питання негайного звільнення полонених моряків з екіпажів і захоплених росіянами судів". Вона зазначила, що "в цей момент росіяни встали і вийшли із залу, в якому проходила скайп-конференція".

Крім того, росіяни відмовили у вимозі України провести 29 грудня відеоконференцію гуманітарної підгрупи по звільненню заручників і політв'язнів у будь-якому форматі.

"Ми наполягаємо, що всі сторони, якщо є політична воля, можуть здійснити велике звільнення до Різдва, до 7 січня 2019 року. Ми готові зробити це 5 січня і запропонували формули. Росіяни заблокували пропозицію, категорично відмовившись від скайп конференції по звільненню заручників", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні учасники тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції домовилися про перемир'я на Донбасі з 29 грудня.

Раніше, як писало РБК-Україна, українська сторона в черговий раз запропонувала представникам окремих районів Донецької та Луганської областей провести обмін заручниками 27 грудня 2018 року.