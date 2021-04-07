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Сторони в ТКГ підтвердили готовність до дотримання "тиші" на Донбасі

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 23:09
Сторони в ТКГ підтвердили готовність до дотримання "тиші" на Донбасі Фото: український військовий на Донбасі (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Відбулася екстрена позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи. Сторони підтвердили необхідність повного і всеосяжного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ у Facebook.

Відзначається, що сторони підтвердили:готовність і необхідність дотримання режиму припинення вогню і виконання домовленостей від 22 липня 2020 року без додаткових умов.

Спільної заяви, яку запропонував координатор підгрупи з безпеки, на користь прийняття якої висловилася українська, не ухвалили.

Російська сторона вимагала внести додаткові корективи в текст підсумкової заяви у вигідному для неї світлі.

"Наша позиція: ми ще раз підтверджуємо, що в повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню і продовжуємо змістовні консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.

Ситуація на сході України та поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 6 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушували режим припинення вогню. Усього за вчора в зоні операції Об'єднаних сил загинули двоє українців.

Раніше РБК-Україна писало, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що переговори з Донбасу поки заблоковані.

Кравчук не виключив, що переговори ТКГ можуть перенести в Польщі.

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