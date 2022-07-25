Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению, - ООН

Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

По словам заместителя пресс-секретаря ООН Фархана Хака, первые партии украинского зерна могут покинуть порты Черного моря в течение нескольких дней в рамках соглашения при посредничестве ООН.

Центр в сотрудничестве с представителями судоходной отрасли разрабатывает детальный протокол этих поездок.

"Протокол будет опубликован в самое ближайшее время", – заявил заместитель пресс-секретаря ООН.

Координационный центр размещен в стамбульском Центре военных игр и культуры имени Ататюрка.

В ближайшее время, как отметил Хак, будет объявлено имя человека, который возглавит команду ООН, работающую в Центре. Что касается инспектирования украинских судов, то этот вопрос обсуждается, но на данный момент в ООН не готовы раскрыть детали окончательного плана.

Как известно, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту.

Однако позже в МИД РФ подтвердили, что именно российские ракеты ударили по Одессе. При этом там заявили, что ракеты якобы уничтожили военный объект.

После атаки России Соединенные Штаты и Украина приступили к разработке "плана Б" по вывозу украинского зерна.

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