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Стороны конфликта в Йемене согласились об обмене 1,4 тыс. пленных

Новости » Общество     16.02.2020 - 22:47
Стороны конфликта в Йемене согласились об обмене 1,4 тыс. пленных
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Договоренность была достигнута в рамках стокгольмского процесса по урегулированию ситуации в стране

Стороны межйеменского конфликта достигли соглашения об обмене 1,4 тыс. пленных. Об этом, сообщил глава делегации движения "Ансар Аллах" на переговорах в Иордании Мухаммед Абдель Салям, передает РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Al Masirah.

Он рассказал, что на встрече в столице Иордании с делегацией правительства Йемена "была достигнута договоренность об обмене 1,4 тыс. пленных" в рамках стокгольмского процесса по урегулированию ситуации в стране.

Отмечается, что переговоры в иорданской столице проходили под эгидой ООН.

Абдель Салям собщил, что среди тех, кто будет освобожден по достигнутому в Аммане соглашению, "граждане Судана и подданные Саудовской Аравии".

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс подтвердил достижение соглашения между противоборствующими йеменскими сторонами.

Напомним, ранее в Йемене повстанцы шиитского антиправительственного движения Хути объявили о крупной победе над войсками Саудовской Аравии и коалиции, которую она возглавляет. Боевики утверждают, что в результате их нападения 28 сентября на южный регион Наджран Саудовской Аравии они уничтожили более 200 саудовских военных и захватили около двух тысяч пленными, а также значительное количество боевой техники.

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