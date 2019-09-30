В Йемене повстанцы объявили о победе над войсками Саудовской Аравии

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали заявление

В Йемене повстанцы шиитского антиправительственного движения Хути объявили о крупной победе над войсками Саудовской Аравии и коалиции, которую она возглавляет. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Боевики утверждают, что в результате их нападения 28 сентября на южный регион Наджран Саудовской Аравии они уничтожили более 200 саудовских военных и захватили около двух тысяч пленными, а также значительное количество боевой техники.

В обнародованной ими видеозаписи показаны боевые машины с саудовскими обозначениями, боеприпасы, а также пленные и тела убитых в саудовской военной форме, несколько пленных признаются на камеру, что они саудовские военные.

Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировали заявление и видео боевиков.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией воюет против йеменского движения Хути, поддерживаемого Ираном, с 2015 года.

Напомним, Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на север от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco, ответственность за которую взяли на себя хусити.