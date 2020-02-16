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Сторони конфлікту в Ємені погодилися про обмін 1,4 тис. полонених

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 22:47
Сторони конфлікту в Ємені погодилися про обмін 1,4 тис. полонених
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Домовленість була досягнута в рамках стокгольмського процесу по врегулюванню ситуації в країні

Сторони міжєменского конфлікту досягли угоди про обмін 1,4 тис. полонених. Про це, повідомив глава делегації руху "Ансар Аллах" на переговорах в Йорданії Мухаммед Абдель Салям, передає РБК-Україна з посиланням на новинний портал Al Masirah.

Він розповів, що на зустрічі в столиці Йорданії з делегацією уряду Ємену "була досягнута домовленість про обмін 1,4 тис. полонених" в рамках стокгольмського процесу по врегулюванню ситуації в країні.

Відзначається, що переговори в йорданській столиці проходили під егідою ООН.

Абдель Салям Повідомити, що серед тих, хто буде звільнений за досягнутим в Аммані угодою, "громадяни Судану і піддані Саудівської Аравії".

Спеціальний представник генерального секретаря ООН по Ємену Мартін Гріффітс підтвердив досягнення угоди між протиборчими йеменськими сторонами.

Нагадаємо, раніше в Ємені повстанці шиїтського антиурядового руху Хуті оголосили про велику перемогу над військами Саудівської Аравії і коаліції, яку вона очолює. Бойовики стверджують, що в результаті їх нападу 28 вересня на південний регіон Наджран Саудівської Аравії вони знищили понад 200 саудівських військових і захопили близько двох тисяч полоненими, а також значна кількість бойової техніки.

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