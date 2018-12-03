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Мирні переговори щодо Ємену розпочнуться у Швеції

Новини » Політика    03.12.2018 - 22:16
Мирні переговори щодо Ємену розпочнуться у Швеції
Фото: Мартін Гріффітс (osesgy.unmissions.org)

Спеціальний посланець ООН Мартін Гріффітс супроводить 50 поранених бійців-хуситів, яких евакуюють на лікування до Оману після отримання дозволу від саудитів

Мирні переговори про завершення збройного конфлікту на території Ємену між керованою Саудівською Аравією мусульманською суннітською коаліцією та повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, мають офіційно розпочатися у середу в Швеції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Спеціальний посланець ООН Мартін Гріффітс прибув у понеділок до підконтрольної повстанцям-хуситам єменської столиці Саани, щоб супроводити їх делегацію на мирні переговори із представниками сунітської коаліції на чолі з саудитами та офіційною владою Ємену, які розпочнуться в середу в Швеції", - йдеться в повідомлення.

Окрім цього, Гріффіт супроводить 50 поранених бійців-хуситів, яких евакуюють на лікування до Оману після отримання дозволу від саудитів.

Раніше повідомлялось, що Міжнародна організація Save the Children проаналізувала дані ООН про смертності дітей з сильним недоїданням і підрахувала, що в Ємені від голоду загинули майже 85 тис. дітей в період з квітня 2015 року по жовтень 2018-го.

Відзначимо, раніше в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що через посуху і збройні конфлікти в трьох африканських країнах і в Ємені (Південно-Західна Азія) населення може залишитися без їжі.

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