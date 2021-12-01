UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Со стороны Беларуси обстреляли осветительные мачты на границе, - Минобороны Польши

Автор: Иванна Шовкун

Заместитель главы Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что в ночь на 1 декабря с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты на территории Польши. Стреляли из пневматического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Возможно, вчера ночью наши осветительные мачты были обстреляны с белорусской стороны. Они разрушены. Эти специальные мачты с электрогенераторами, которые освещают приграничную зону", - сказал Скуркевич.

Пресс-служба Минобороны Польши опубликовала фото поврежденных прожекторов. Отмечают, что обстрел велся в районе Тересполя.

Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольша