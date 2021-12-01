Со стороны Беларуси обстреляли осветительные мачты на границе, - Минобороны Польши

Заместитель главы Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что в ночь на 1 декабря с белорусской стороны обстреляли осветительные мачты на территории Польши. Стреляли из пневматического оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
"Возможно, вчера ночью наши осветительные мачты были обстреляны с белорусской стороны. Они разрушены. Эти специальные мачты с электрогенераторами, которые освещают приграничную зону", - сказал Скуркевич.
Пресс-служба Минобороны Польши опубликовала фото поврежденных прожекторов. Отмечают, что обстрел велся в районе Тересполя.
Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что в последние сутки зафиксировали меньше попыток прорыва границы мигрантами. Однако действия беженцев по-прежнему решительно поддерживаются спецслужбами Беларуси.