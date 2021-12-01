З боку Білорусі обстріляли освітлювальні щогли на кордоні, - Міноборони Польщі

Заступник голови Міністерства оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що в ніч проти 1 грудня з білоруського боку обстріляли освітлювальні щогли на території Польщі. Стріляли із пневматичної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"Можливо, вчора вночі наші освітлювальні щогли були обстріляні з білоруського боку. Вони зруйновані. Ці спеціальні щогли з електрогенераторами, які освітлюють прикордонну зону", - сказав Скуркевич.
Прес-служба Міноборони Польщі опублікувала фото пошкоджених прожекторів. Зазначають, що обстріл вівся в районі Тересполя.
Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що в останню добу зафіксували менше спроб прориву кордону мігрантами. Проте дії біженців, як і раніше, рішуче підтримуються спецслужбами Білорусі.