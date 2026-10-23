Для сторонніх вхід закритий: Кабмін обмежив доступ до укриттів у школах та дитсадках

В Україні обмежили доступ сторонніх осіб до укриттів у дитсадках та школах. Під час очного навчання шкільні сховища призначатимуться насамперед для учнів і вчителів.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України від 15 жовтня 2026 р. №1288.
Відповідно до постанови, укриття в закладах дошкільної освіти використовуються виключно для захисту учасників освітнього процесу - дітей і працівників.
У школах під час очного навчання захисні споруди також доступні лише для учнів і вчителів. Водночас за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в шкільному укритті зможуть одночасно перебувати і учасники навчального процесу, й інші категорії населення.
Відповідний порядок має визначити балансоутримувач укриття - засновник або керівник відповідного закладу освіти.
Перед ухваленням рішення про використання шкільного укриття для інших громадян необхідно оцінити можливість його спільного використання.
Зокрема, має бути передбачено:
Інформація про такі захисні споруди мають розміщуватися на офіційних вебпорталах засновників закладів освіти або самих закладів. При цьому враховують наявність вільної площі та час, коли укриття можуть використовувати інші громадяни.
Читайте також: Чи мають вчителі йти до школи під час тривоги: пояснення омбудсмена
Якщо місцева влада ухвалить рішення про одночасне перебування учнів та інших громадян у шкільному укритті, керівництво закладу повинно забезпечити безпеку дітей.
Зокрема, протягом усього часу перебування учнів в укритті мають бути присутні педагогічні працівники, психолог та працівник поліції або служби охорони - за наявності.
Крім того, необхідно розмежувати зони перебування учнів та інших громадян, а за можливості - виділити для них окремі приміщення. Шляхи пересування цих груп до укриття та назад мають якомога менше перетинатися.
Для учасників освітнього процесу також повинні бути доступні окремі санвузли. Для дітей з особливими освітніми потребами передбачено окрему кімнату або відокремлену частину приміщення для психологічного розвантаження та надання необхідних психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг.
Раніше РБК-Україна розповідало, що формат навчання у школах залежить від безпекової ситуації та наявності укриттів. За даними МОН, станом на кінець серпня 2026 року, 90% шкіл, які працюють очно, мають власні або доступні укриття, а на облаштування шкільних укриттів цього року спрямували 5 млрд гривень.
Також ми розповідали, що Кабмін ухвалив нові правила навчання школярів під час тривалих повітряних тривог. Школи зможуть поєднувати очний і дистанційний формати, а громади мають допомогти організувати навчання в облаштованих укриттях.