Для сторонніх вхід закритий: Кабмін обмежив доступ до укриттів у школах та дитсадках

Хто зможе користуватися укриттями в школах і дитсадках

Відповідно до постанови, укриття в закладах дошкільної освіти використовуються виключно для захисту учасників освітнього процесу - дітей і працівників.

У школах під час очного навчання захисні споруди також доступні лише для учнів і вчителів. Водночас за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в шкільному укритті зможуть одночасно перебувати і учасники навчального процесу, й інші категорії населення.

Відповідний порядок має визначити балансоутримувач укриття - засновник або керівник відповідного закладу освіти.

За яких умов сторонніх можуть допустити до шкільного укриття

Перед ухваленням рішення про використання шкільного укриття для інших громадян необхідно оцінити можливість його спільного використання.

Зокрема, має бути передбачено:

зонування приміщень із визначенням місць для учнів та інших громадян;

визначення порядку супроводу сторонніх осіб до укриття працівниками охорони, технічним або іншим персоналом закладу в нічний час, у вихідні та святкові дні;

обмеження доступу до інших приміщень і територій закладу, крім укриття та шляху до нього;

встановлення вказівників, схем і правил поведінки на території закладу та користування його майном, зокрема з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення;

оприлюднення інформації про укриття, доступні для сторонніх осіб, а також правил користування ними.

Інформація про такі захисні споруди мають розміщуватися на офіційних вебпорталах засновників закладів освіти або самих закладів. При цьому враховують наявність вільної площі та час, коли укриття можуть використовувати інші громадяни.

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Як мають забезпечити безпеку дітей

Якщо місцева влада ухвалить рішення про одночасне перебування учнів та інших громадян у шкільному укритті, керівництво закладу повинно забезпечити безпеку дітей.

Зокрема, протягом усього часу перебування учнів в укритті мають бути присутні педагогічні працівники, психолог та працівник поліції або служби охорони - за наявності.

Крім того, необхідно розмежувати зони перебування учнів та інших громадян, а за можливості - виділити для них окремі приміщення. Шляхи пересування цих груп до укриття та назад мають якомога менше перетинатися.

Для учасників освітнього процесу також повинні бути доступні окремі санвузли. Для дітей з особливими освітніми потребами передбачено окрему кімнату або відокремлену частину приміщення для психологічного розвантаження та надання необхідних психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг.