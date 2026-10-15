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Навчання під час тривалих тривог: Кабмін затвердив нові правила для шкіл

18:23 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Навчання під час тривалих тривог: Кабмін затвердив нові правила для шкіл Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
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У Кабміні України оголосили про нові правила навчання школярів під час тривалих повітряних тривог. Виконанням цього рішення займуться громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Навчання під час тривог

Уряд ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог, каже Корецький.

"Громади мають приділити особливу увагу цьому завданню та допомогти закладам освіти адаптувати освітній процес до безпекових викликів. Зокрема, опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів для проведення навчання", - уточнив він.

Кожна школа самостійно визначає модель навчання з урахуванням:

  • безпекової ситуації,
  • місткості,
  • облаштування укриття.

Заняття можуть відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати, уточнив Корецький.

"Батьки мають заздалегідь знати, як проходитиме навчання, мати можливість планувати свій день, тому розклади повинні бути гнучкими, а формати навчання - прогнозованими", - зазначив топчиновник.

Деталі рішення Кабміну

Якщо укриття не дозволяє очно провести всі заняття, пріоритет надається предметам:

  • математичної,
  • природничої,
  • мовно-літературної,
  • громадянської,
  • історичної освітніх галузей.

Інші предмети за потреби можна вивчати дистанційно, каже він.

"Укриття шкіл, які працюють очно, повинні бути придатними для тривалого перебування дітей. Там мають бути навчальні місця, освітлення, резервне живлення, інтернет і належні санітарні умови", - йдеться у заяві.

МОН щомісяця відстежуватиме виконання рішення.

Безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом. Під час повітряної тривоги перебування в укритті обов'язкове.

Раніше РБК-Україна писало, що школи змушені пристосовуватись не лише до тривалих тривог, а й до їхніх наслідків. Тож батькам у Києві роз'яснили, як можуть навчатись діти під час відключень світла та навіть води.

Крім того, Міністерство освіти й науки підготувало для шкіл чіткі рекомендації, які допоможуть забезпечити безперервне навчання учнів в умовах не лише тривалих тривог, але і потенційних відключень світла.

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