Стоматологи назвали 7 "здорових" звичок, які руйнують зуби

Деякі щоденні звички, які здаються безпечними, насправді серйозно руйнують зуби та пришвидшують їх зношення. Що чого варто кожному уникати повсякденному житті?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Huffpost .

Недостатньо пити води

Стоматолог Катріс Остін розповіла, що підтримка водного балансу майже завжди очолює список важливих звичок для здоров'я.

Слина - це природний захисний механізм ротової порожнини, а підтримка водного балансу сприяє виробленню слини. Сухість у роті створює середовище, де процвітають бактерії, що збільшує ризик розвитку карієсу, захворювань ясен та неприємного запаху з рота.

Якщо ви п'єте каву або енергетичний напій, то виникає сухість у роті, що ви навіть не усвідомлюючи цього. Варто постійно пити воду протягом дня та використовувати ополіскувач для рота без спирту для підтримки рівня слини.

Дослідження, опубліковане у журналі Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), показало, що люди, які споживали більше води, мали менший ризик розвитку карієсу та захворювань пародонту.

Крім того, мали менший ризик погіршення стану здоров'я порожнини рота. Тому вода є важливою складовою для підтримки здоров'я порожнини рота.

Часте вживання газованої води

Протезист Цзе Сун сказав, що в углекисла кислота в газованій воді є кислою, що з часом пом’якшує емаль.

Вживання кислих напоїв протягом дня постійно підтримує зуби в стані кислотного впливу, що поступово пом’якшує та руйнує емаль. З часом це послаблює зуби та збільшує ризик чутливості зубів та карієсу.

У дослідження, опублікованому у журналі JADA Foundational Science, порівнювали вплив солодкої газованої води та газованої води без цукру. Як виявилось, кислоти в обох випадках спричинили ерозію зубної емалі.

Варто обмежити споживання газованої води одним разом на день під час їжі.

Пити вичавлений сік або яблучний оцет

Соки або яблучний оцет можуть здатися корисними для здоров’я, але ці напої дуже кислі. З обережністю варто пити сік таких фруктів, як лимон, лайм, грейпфрут і гранат.

Вам не потрібно повністю відмовлятися від соків, але час і техніка мають значення. Використовуйте соломинку, щоб мінімізувати контакт із зубами.

Найкраще пити лише кілька вичавлених соків на тиждень і завжди полоскати рот водою після цього.

Постійні перекуси

Часті перекуси, особливо солодкою або кислою їжею та напоями, постійно піддають зуби кислотним атакам. Слині потрібен час для нейтралізації кислот, а безперервне перекушування не дає емалі часу на відновлення.

Вуглеводи особливо небезпечні, оскільки вони перетворюються на цукор, живлячи бактерії та підвищуючи кислотність у роті.

Найкраще дотримуватися структурованого харчування та давати зубам перерву між перекусами.

Дослідження серед дошкільнят у Саудівській Аравії, яке опубліковане PubMed, показало, що ті, хто щодня споживав фруктові соки, значно частіше мали ознаки ерозії зубів. Якщо ж пиття скорочували до 1-6 разів на тиждень - ризик знижувався.

Використання ополіскувача зі спиртом

Навіть деякі засоби для гігієни порожнини рота можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Ополіскувачі зі спиртом у складі сушать рот і порушують мікробіом ротової порожнини.

Найкраще обирати безспиртові ополіскувачі з фтором.

За даними сайту Medical News Today, спирт у складі ополіскувачів вбиває не лише шкідливі, а й корисні бактерії, порушуючи баланс мікрофлори. Це може сприяти розвитку патогенних бактерій, які пов’язані з гінгівітом, певними видами раку (наприклад, колоректального), а також з запаленням.

Чищення зубів одразу після їжі

Їжа знижує pH у роті, а вплив кислоти пом’якшує емаль. Коли ви чистите зуби одразу після їжі, механічне стирання від щітки може прискорити знос емалі.

З часом це може призвести до підвищеної чутливості зубів, ризику карієсу та видимих ​​змін, таких як тьмяність або втрата зубів.

Найкраще зачекати принаймні 30 хвилин перед чищенням зубів, це дозволить слині відновити природний баланс pH у роті.

Гризти нігті

Ця поширена нервова звичка призводить до пошкодження зубів. Окрім гігієнічних міркувань, гризіння нігтів створює неприродний тиск на зуби, що може призвести до зношування емалі, сколів та потенційної рухливості зубів.

В Американській академії дерматології радять підстригати нігті після душу, оскільки їх легше обрізати після того, як вони розм’якнуть від теплої води. Після висихання ви можете згладити будь-які нерівності пилкою для нігтів.