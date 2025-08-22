Стоматологи назвали 7 "здоровых" привычек, которые разрушают зубы

Некоторые ежедневные привычки, которые кажутся безопасными, на самом деле серьезно разрушают зубы и ускоряют их износ. Что чего следует каждому избегать повседневной жизни?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Huffpost .

Недостаточно пить воды

Стоматолог Катрис Остин рассказала, что поддержание водного баланса почти всегда возглавляет список важных привычек для здоровья.

Слюна - это естественный защитный механизм ротовой полости, а поддержание водного баланса способствует выработке слюны. Сухость во рту создает среду, где процветают бактерии, что увеличивает риск развития кариеса, заболеваний десен и неприятного запаха изо рта.

Если вы пьете кофе или энергетический напиток, то возникает сухость во рту, что вы даже не осознавая этого. Стоит постоянно пить воду в течение дня и использовать ополаскиватель для рта без спирта для поддержания уровня слюны.

Исследование, опубликованное в журнале Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), показало, что люди, которые потребляли больше воды, имели меньший риск развития кариеса и заболеваний пародонта.

Кроме того, имели меньший риск ухудшения состояния здоровья полости рта. Поэтому вода является важной составляющей для поддержания здоровья полости рта.

Частое употребление газированной воды

Протезист Цзе Сун сказал, что углекислая кислота в газировке является кислой, что со временем смягчает эмаль.

Употребление кислых напитков в течение дня постоянно поддерживает зубы в состоянии кислотного воздействия, что постепенно смягчает и разрушает эмаль. Со временем это ослабляет зубы и увеличивает риск чувствительности зубов и кариеса.

В исследовании, опубликованном в журнале JADA Foundational Science, сравнивали влияние сладкой газировки и газировки без сахара. Как оказалось, кислоты в обоих случаях вызвали эрозию зубной эмали.

Стоит ограничить потребление газировки одним разом в день во время еды.

Пить выжатый сок или яблочный уксус

Соки или яблочный уксус могут показаться полезными для здоровья, но эти напитки очень кислые. С осторожностью стоит пить сок таких фруктов, как лимон, лайм, грейпфрут и гранат.

Вам не нужно полностью отказываться от соков, но время и техника имеют значение. Используйте соломинку, чтобы минимизировать контакт с зубами.

Лучше всего пить только несколько выжатых соков в неделю и всегда полоскать рот водой после этого.

Постоянные перекусы

Частые перекусы, особенно сладкой или кислой пищей и напитками, постоянно подвергают зубы кислотным атакам. Слюне нужно время для нейтрализации кислот, а непрерывный перекус не дает эмали времени на восстановление.

Углеводы особенно опасны, поскольку они превращаются в сахар, питая бактерии и повышая кислотность во рту.

Лучше всего придерживаться структурированного питания и давать зубам перерыв между перекусами.

Исследование среди дошкольников в Саудовской Аравии, опубликованное PubMed, показало, что те, кто ежедневно потреблял фруктовые соки, значительно чаще имели признаки эрозии зубов. Если же питье сокращали до 1-6 раз в неделю - риск снижался.

Использование ополаскивателя со спиртом

Даже некоторые средства для гигиены полости рта могут нанести больше вреда, чем пользы. Ополаскиватели со спиртом в составе сушат рот и нарушают микробиом ротовой полости.

Лучше всего выбирать бесспиртовые ополаскиватели с фтором.

По данным сайта Medical News Today, спирт в составе ополаскивателей убивает не только вредные, но и полезные бактерии, нарушая баланс микрофлоры. Это может способствовать развитию патогенных бактерий, которые связаны с гингивитом, определенными видами рака (например, колоректального), а также с воспалением.

Чистка зубов сразу после еды

Пища снижает pH во рту, а воздействие кислоты смягчает эмаль. Когда вы чистите зубы сразу после еды, механическое истирание от щетки может ускорить износ эмали.

Со временем это может привести к повышенной чувствительности зубов, риску кариеса и видимым изменениям, таким как тусклость или потеря зубов.

Лучше всего подождать по крайней мере 30 минут перед чисткой зубов, это позволит слюне восстановить естественный баланс pH во рту.

Грызть ногти

Эта распространенная нервная привычка приводит к повреждению зубов. Кроме гигиенических соображений, грызение ногтей создает неестественное давление на зубы, что может привести к износу эмали, сколов и потенциальной подвижности зубов.

В Американской академии дерматологии советуют подстригать ногти после душа, поскольку их легче обрезать после того, как они размякнут от теплой воды. После высыхания вы можете сгладить любые неровности пилочкой для ногтей.