Столтерберг заявил о важности военного сдерживания

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре об исследовании проблем мира подчеркнул важность военного сдерживания. В качестве примера он привел отношения России и НАТО.
Об этом пишет DW.
Он добавил, что чем убедительнее фактор военного сдерживания, тем легче вести переговоры о контроле над вооружениями,
По словам Столтенберга, пока существует военная угроза, "мы должны иметь для начала убедительный сдерживающий фактор".
"Мы должны продолжать экономическое давление и санкции, и в то же время делать предложение по диалогу", - отметил Столтенберг.
Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что Российская Федерация не оккупировала бы Крым если бы Украина по состоянию на 2014 год была страной-участницей НАТО. Поскольку другие участники военного альянса вступились бы за нее. Кроме того, он заявил, что НАТО никогда не признает аннексию Крыма. Североатлантический альянс выражает поддержку Украине.