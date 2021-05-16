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Столтерберг заявив про важливість військового стримування

Автор: Даша Харченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові про дослідження проблем миру підкреслив важливість військового стримування. Як приклад він навів відносини Росії і НАТО.

Про це пише DW.

Він додав, що чим переконливіший фактор військового стримування, тим легше вести переговори про контроль над озброєннями,

За словами Столтенберга, поки існує військова загроза, "ми повинні мати для початку переконливий стримуючий фактор".

Як приклад балансу між тиском та діалогом він навів відносини НАТО з Росією. "Ми пропонуємо діалог, але Росія продовжує поводитися агресивно як вдома, так і на міжнародному рівні", - сказав він, маючи на увазі агресію РФ в Україні, Грузії та дії щодо опозиціонера Олексія Навального.

"Ми повинні продовжувати економічний тиск і санкції, і водночас робити пропозицію щодо діалогу", - зазначив Столтенберг.

Раніше Єнс Столтенберг заявляв, що Російська Федерація не окупувала б Крим, якби Україна станом на 2014 рік була країною-учасницею НАТО. Оскільки інші учасники військового альянсу заступилися б за неї. Крім того, він заявив, що НАТО ніколи не визнає анексію Криму. Північноатлантичний альянс висловлює підтримку Україні.

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Новини України НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг