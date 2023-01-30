Столтенберга через війну в Україні можуть знову лишити генсеком НАТО, - Рolitico

НАТО може подовжити мандат генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico .

Більшість світових чиновників вважають, що подовження Столтенберга на посаді генсеку НАТО є більш надійним рішенням ніж обрання нового кандидата. Його сприймають як високопосадовця, котрий може зберігати холоднокровність у кризових ситуаціях.

"Столтенберг хоче залишитися", - сказав один з високопоставлених дипломатів НАТО.

Однак повторне його обрання викликає також і занепокоєння. Так, надалі голосування за нового генсекретаря може збігтися з конкурсом на найкращі посади в ЄС у 2024 році, не кажучи вже про майбутні президентські вибори в США.

Нагадаємо, у березні 2022 року лідери країн НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга. Він перебуватиме на своїй посаді до 30 Вересня 2023 року.