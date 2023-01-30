Столтенберга через війну в Україні можуть знову лишити генсеком НАТО, - Рolitico
НАТО може подовжити мандат генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга ще на один рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico.
Більшість світових чиновників вважають, що подовження Столтенберга на посаді генсеку НАТО є більш надійним рішенням ніж обрання нового кандидата. Його сприймають як високопосадовця, котрий може зберігати холоднокровність у кризових ситуаціях.
"Столтенберг хоче залишитися", - сказав один з високопоставлених дипломатів НАТО.
Однак повторне його обрання викликає також і занепокоєння. Так, надалі голосування за нового генсекретаря може збігтися з конкурсом на найкращі посади в ЄС у 2024 році, не кажучи вже про майбутні президентські вибори в США.
Нагадаємо, у березні 2022 року лідери країн НАТО домовилися продовжити мандат генерального секретаря Альянсу Йенса Столтенберга. Він перебуватиме на своїй посаді до 30 Вересня 2023 року.
Нагадаємо, західні союзники не дійшли згоди про надання Україні бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.
Однак глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 22 січня підкреслила, що уряд її країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що найближчим часом буде схвалено рішення про те, чи відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну.
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