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Столтенберга из-за войны в Украине могут снова оставить генсеком НАТО, - Рolitico

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Украина, Понедельник 30 января 2023 22:09
Столтенберга из-за войны в Украине могут снова оставить генсеком НАТО, - Рolitico Фото: Столтенберга из-за войны в Украине могут снова оставить Генсеком НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

НАТО может продлить мандат генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rolitico.

Большинство мировых чиновников считают, что продление Столтенберга в должности генсека НАТО является более надежным решением, чем избрание нового кандидата. Его воспринимают как высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие в кризисных ситуациях.

"Столтенберг хочет остаться", - сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

Однако повторное его избрание вызывает также беспокойство. Да, в дальнейшем голосование за нового генсекретаря может совпасть с конкурсом на лучшие должности в ЕС в 2024 году, не говоря уже о предстоящих президентских выборах в США.

Напомним, в марте 2022 года лидеры стран НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Он будет находиться на своем посту до 30 сентября 2023 года.

Напомним, западные союзники не пришли к соглашению о предоставлении Украине боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

Однако глава МИД Германии Анналена Бербок 22 января подчеркнула, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Министр обороны Германии Борис Писториус пояснил, что в ближайшее время будет одобрено решение о том, отправлять ли танки Leopard немецкого производства в Украину.

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