Столтенберга из-за войны в Украине могут снова оставить генсеком НАТО, - Рolitico

НАТО может продлить мандат генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rolitico .

Большинство мировых чиновников считают, что продление Столтенберга в должности генсека НАТО является более надежным решением, чем избрание нового кандидата. Его воспринимают как высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие в кризисных ситуациях.

"Столтенберг хочет остаться", - сказал один из высокопоставленных дипломатов НАТО.

Однако повторное его избрание вызывает также беспокойство. Да, в дальнейшем голосование за нового генсекретаря может совпасть с конкурсом на лучшие должности в ЕС в 2024 году, не говоря уже о предстоящих президентских выборах в США.

Напомним, в марте 2022 года лидеры стран НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Он будет находиться на своем посту до 30 сентября 2023 года.