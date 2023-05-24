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Столтенберг зробив нову заяву про вступ України до НАТО

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Україна, Середа 24 травня 2023 16:57
Столтенберг зробив нову заяву про вступ України до НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, передає The Guardian.

"Я думаю, що всі зрозуміли, що стати членом у розпал війни не стоїть на порядку денному. Питання в тому, що станеться, коли закінчиться війна", - сказав він на заході, організованому Німецьким фондом Маршалла в Брюсселі.

Як пише видання, очікується, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідає наступний саміт НАТО у Вільнюсі в липні.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу, але зараз слід забезпечити її перемогу.

Позиція України щодо НАТО

Раніше президент Володимир Зеленський, заявив, Україна зробила все для того, щоб її заявку до НАТО було схвалено.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба був не менш категоричним, коли заявив, що Україна не бачить і не хоче альтернативи членству в НАТО, тому очікує від саміту у Вільнюсі "графік вступу". Зокрема, як зазначала віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, йдеться про чіткий алгоритм руху для вступу до Альянсу.

Таку саму позицію озвучив і голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. У коментарі РБК-Україна зазначив, що Україна очікує від Альянсу чіткого рішення на запрошення на вступ.

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