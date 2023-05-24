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Столтенберг сделал новое заявление о вступлении Украины в НАТО

Новина українською →
Украина, Среда 24 мая 2023 16:57
Столтенберг сделал новое заявление о вступлении Украины в НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает The Guardian.

"Я думаю, что все поняли, что стать членом в разгар войны не стоит в повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война", - сказал он на мероприятии, организованном Немецким фондом Маршалла в Брюсселе.

Как пишет издание, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит следующий саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

Позиция Украины по НАТО

Ранее президент Владимир Зеленский, заявил, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был не менее категоричен, когда заявил, что Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "график вступления". В частности, как отмечала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, речь идет о четком алгоритме движения для вступления в Альянс.

Такую же позицию озвучил и глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. В комментарии РБК-Украина отметил, что Украина ожидает от Альянса четкого решения по приглашению на вступление.

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НАТО Йенс Столтенберг
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