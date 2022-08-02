Будет ли война продолжаться зимой: оценки экспертов

Война России против Украины с высокой вероятностью будет продолжаться еще и зимой. По крайней мере так считают опрошенные изданием авторитетные аналитики и эксперты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте к зиме".

Зима - не помеха

Как пояснил изданию военный эксперт, полковник Сергей Грабский, абсолютно нельзя исключать войны и зимой. К тому, такой сценарий становится все более вероятным, учитывая развитие ситуации на сегодня.

При этом бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко отмечает, будет ли это вялый конфликт, или активная фаза - скорее всего, второй вариант.

"Но холод действительно немного замедляет и затрудняет проведение операций. Представьте, что перед использованием технику нужно полностью прогреть, а в это время враг начинает вести обстрел", - говорит Романенко.

Впрочем, как подчеркивают эксперты, это не значит, что в этих условиях невозможно вести активные боевые действия, ведь проводились учения в зимних условиях.

"Мы также знаем примеры Первой и Второй мировых войн, локальных войн. Если готовить войска, снабжать их, то задачи можно выполнять и в зимних условиях", - отметил генерал-лейтенант в отставке.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков обращает внимание, сейчас заметно, что ни у одной из сторон не хватает потенциала, чтобы радикально переломить ситуацию в свою пользу.

"Но активные боевые действия идут по всей протяженности фронта и каждая из сторон разными методами проводит пополнение своих сил и средств. Скорее всего, это будет иметь место и дальше, еще некоторое время", - говорит Белесков.

Главная проблема

Как отмечают эксперты, заморозка войны до весны позволит россиянам еще больше окопаться и закрепиться, что само по себе ухудшает наши позиции, как на поле боя, так и на международной арене, поскольку позволит Западу ослабить "хватку" и на время забыть об Украине.

Вместе с тем, с учетом спровоцированного РФ экономического и энергетического кризиса эта зима будет нелегкой и для наших партнеров.

Ключевой момент

"Отдельные западные политики уже подталкивают нас, мол, вести войну зимой сложно, нужно дождаться весны. Но это все их теории. Очень многое будет зависеть от того, чем закончится проведение контрнаступительной операции в Херсонской области. Если она будет для нас успешной, тогда россияне будут вынуждены пойти на много уступок", - подытожил Романенко.