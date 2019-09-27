Столтенберг: Зеленский поднимал вопрос членства для Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбегом подняли тему вступления Украины в Альянс. Об этом сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Колумбийском университете.

Он отметил, что именно Зеленский инициировал обсуждение данного вопроса.

"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - сказал Столтенберг.

В то же время, он не ответил на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".

Генсек НАТО отметил, что для Украины важно провести реформы - модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время 74-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленский отметил, что Украина продолжит активное взаимодействие с Альянсом по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.

РБК-Украина писало, что в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили о неизменности курса в НАТО.