В СНБО Украины сообщают о неизменности курса в НАТО

Фото: флаги Украины и НАТО (president.gov.ua)

Украина не изменила свои ориентиры и продолжает двигаться в Североатлантический Альянс

В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщают о неизменности курса в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Украина не изменила свои ориентиры и продолжает двигаться в Североатлантический Альянс.

"Сегодняшнее заседание говорит о том, что Украина не изменяет свои ориентиры. Наоборот, все, кто участвовал в нем - представители всех стран альянса, - отметили большой позитив, идущий от нашей страны в плане ее будущего вступления в альянс", - говорит первый заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль во время визита в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

Как сообщало РБК-Украина, депутаты фракции "Европейская солидарность" направили обращение к премьер-министру Украины, также к председателю Верховной Рады с требованием разъяснить заявления народного депутата от "Слуги народа", члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, что Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО.

Напомним, Зеленский сейчас находится с визитом в США с 23-го по 26 сентября. Там он также встречается с президентом США Дональдом Трампом.