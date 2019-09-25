ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В СНБО Украины сообщают о неизменности курса в НАТО

Новости » Политика    25.09.2019 - 20:10
В СНБО Украины сообщают о неизменности курса в НАТО
Фото: флаги Украины и НАТО (president.gov.ua)

Украина не изменила свои ориентиры и продолжает двигаться в Североатлантический Альянс

В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины сообщают о неизменности курса в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Украина не изменила свои ориентиры и продолжает двигаться в Североатлантический Альянс.

"Сегодняшнее заседание говорит о том, что Украина не изменяет свои ориентиры. Наоборот, все, кто участвовал в нем - представители всех стран альянса, - отметили большой позитив, идущий от нашей страны в плане ее будущего вступления в альянс", - говорит первый заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль во время визита в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

Как сообщало РБК-Украина, депутаты фракции "Европейская солидарность" направили обращение к премьер-министру Украины, также к председателю Верховной Рады с требованием разъяснить заявления народного депутата от "Слуги народа", члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, что Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО.

Напомним, Зеленский сейчас находится с визитом в США с 23-го по 26 сентября. Там он также встречается с президентом США Дональдом Трампом.

У Порошенко напомнили новой власти о неизменности курса на НАТО В Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции
Новости Украины НАТОУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь