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Столтенберг: Зеленський піднімав питання членства України в НАТО

Новини » Політика    27.09.2019 - 03:31
Столтенберг: Зеленський піднімав питання членства України в НАТО
Фото: зустріч Зеленського з Столтенбергом (t.me/V_Zelenskiy_official/66)

Зустріч відбулася 24 вересня

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбегом підняли тему вступу України в Альянс. Про це повідомив Столтенберг на прес-конференції в Колумбійському університеті.

Він зазначив, що саме Зеленський ініціював обговорення даного питання.

"Коли я зустрічався із Зеленським у Нью-Йорку пару днів тому, він піднімав питання членства України в НАТО", - сказав Столтенберг.

У той же час, він не відповів на питання про терміни вступу України в НАТО, сказавши, що "не йому про це говорити".

Генсек НАТО зазначив, що для України важливо провести реформи - модернізувати і зміцнювати українські інститути безпеки і оборони, боротися з корупцією, зміцнювати верховенство права.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом під час 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Зеленський зазначив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.

РБК-Україна писало, що в Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) України повідомили про незмінність курсу в НАТО.

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