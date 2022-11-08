Столтенберг про збільшення оборонного бюджету країн НАТО: важкий та необхідний крок

Збільшення оборонних витрат до 2 відсотків ВВП - важке завдання для багатьох країн НАТО, але ці витрати необхідні, оскільки без миру та стабільності неможливо вирішувати будь-які мирні завдання.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Я повністю розумію, що союзникам по НАТО важко виконувати вимогу про підвищення оборонних витрат до 2 відсотків від ВВП. Був період, коли всі члени НАТО скорочували оборонні витрати, тому що ми вірили у більш безпечний та мирний світ після завершення холодної війни". Але жорстока реальність у тому, що зараз ми живемо у небезпечнішому світі", - зазначив Столтенберг.

Він також наголосив, що РФ систематично використовує військову силу проти своїх сусідів. Росія застосувала військову силу проти України у 2014 році, і здійснила повномасштабне вторгнення минулої зими.

"Якщо ми бачитимемо, що Росія стає менш агресивною, не буде такої великої потреби інвестувати в оборону так багато, як зараз. Але без миру ми не зможемо вирішити жодних завдань у світі", - додав Столтенберг.