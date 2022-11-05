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Столтенберг оцінив ризики застосування Росією ядерної зброї проти України

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Субота 05 листопада 2022 14:40
Столтенберг оцінив ризики застосування Росією ядерної зброї проти України Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ризики застосування Росією ядерної зброї залишаються низькими. Однак наслідки для неї будуть катастрофічними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю для NTV.

"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно", - заявив Столтенберг.

За словами генерального секретаря НАТО, Росія поводить безвідповідально і нерозважливо. Він зауважив, що застосування ядерної зброї змінить характер конфлікту, а у ядерній війні не буде переможців.

"Ми чітко даємо цей меседж. Змін у ядерній позиції Росії не спостерігається", - зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, застосування Росією ядерної зброї обернеться катастрофою для голови Кремля Володимира Путіна та усієї країни в цілому.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, Росії більше не існуватиме у випадку, якщо вона застосує свою ядерну зброю.

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