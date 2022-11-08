ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг об увеличении оборонного бюджета стран НАТО: трудный и необходимый шаг

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 21:07
Столтенберг об увеличении оборонного бюджета стран НАТО: трудный и необходимый шаг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Увеличение оборонных расходов до 2 процентов ВВП - трудная задача для многих стран НАТО, но эти расходы необходимы, поскольку без мира и стабильности невозможно решать какие-либо мирные задачи.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Я полностью понимаю, что союзникам по НАТО трудно выполнять требование о повышении оборонных расходов до 2 процентов от ВВП. Был период, когда все члены НАТО сокращали оборонные расходы, потому что мы верили в более безопасный и мирный мир после завершения "холодной войны". Но жестокая реальность в том, что сейчас мы живем в более опасном мире", - отметил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что РФ систематически использует военную силу против своих соседей. Россия применила военную силу против Украины в 2014 году, и совершила полномасштабное вторжение прошлой зимой.

"Если мы будем видеть, что Россия становится менее агрессивной, не будет столь большой потребности инвестировать в оборону так много, как сейчас. Но без мира мы не сможем решить какие-либо задачи в мире", - добавил Столтенберг.

Ранее Столтенберг оценил риски применения Россией ядерного оружия против Украины. По его словам, Риски применения Россией ядерного оружия остаются низкими. Однако последствия для нее будут катастрофическими.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Вторжение России в Украину
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов