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Столтенберг заявив, що зустрінеться у Мюнхені із Зеленським

Новини » Політика     15.02.2020 - 00:35
Столтенберг заявив, що зустрінеться у Мюнхені із Зеленським
Фото: Столтенберг та Зеленський (РБК-Україна)

Зустріч відбудеться на полях конференції з питань безпеки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NATO News.

Під час спілкування з журналістами у Мюнхені 14 лютого, Столтенберг анонсував зустрічі із багатьма політичними діячами, серед яких і Зеленський.

"У Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включаючи міністрів закордонних справ Китаю та Росії, а також із президентом Зеленським та багатьма іншими", - сказав генсек.

Раніше повідомлялося, що ввечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. Під час форуму Володимир Зеленський виступить на окремій сесії, яка присвячена Україні.

Повідомлялося, що в рамках візиту глава держави проведе низку міжнародних зустрічей.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мюнхені під час конференції з безпеки, представники "нормандської четвірки" планують підготувати базу для майбутньої нормандської зустрічі.

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Новини України Володимир ЗеленськийЄнс Столтенберг
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