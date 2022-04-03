Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в Альянсе. Он заверил, что для этих стран НАТО может найти относительно быстрый способ вступления.

Он сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"У нас хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, со Швецией. Естественно, решать им, но если они обратятся, то их одобрят все 30 союзников. Мы найдем способы сделать это относительно быстро", - заявил Столтенберг.

Отметим, что Столтенберг уже заявлял о возможном членстве Финляндии в НАТО.

В свою очередь в правительстве Финляндии заявили, что потенциальная заявка на вступление должна быть подана до лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.