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Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в НАТО

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в Альянсе. Он заверил, что для этих стран НАТО может найти относительно быстрый способ вступления.

Он сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, со Швецией. Естественно, решать им, но если они обратятся, то их одобрят все 30 союзников. Мы найдем способы сделать это относительно быстро", - заявил Столтенберг.

Отметим, что Столтенберг уже заявлял о возможном членстве Финляндии в НАТО.

В свою очередь в правительстве Финляндии заявили, что потенциальная заявка на вступление должна быть подана до лета.

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НАТОФинляндияШвецияЙенс Столтенберг