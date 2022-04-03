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Столтенберг заявив, що Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на членство в НАТО

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на членство в Альянсі. Він запевнив, що для цих країн НАТО може знайти відносно швидкий спосіб вступу.

Він повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас хороший діалог з політичними лідерами Фінляндії, зі Швецією. Природно, вирішувати їм, але якщо вони звернуться, то їх схвалять всі 30 союзників. Ми знайдемо способи зробити це відносно швидко", - заявив Столтенберг.

Зазначимо, що Столтенберг вже заявляв про можливе членство Фінляндії в НАТО.

У свою чергу в уряді Фінляндії заявили, що потенційна заявка на вступ повинна бути подана до літа.

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НАТОФинляндияШвеціяЄнс Столтенберг