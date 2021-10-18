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Отношения стали еще хуже: Маас отреагировал на сворачивание миссии России при НАТО

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Берлин, Понедельник 18 октября 2021 19:00
Отношения стали еще хуже: Маас отреагировал на сворачивание миссии России при НАТО Фото: глава МИД Германии Гайко Маас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Решение России приостановить работу своего представительства в НАТО и свернуть миссию связи и информбюро Альянса в Москве еще больше осложняет отношения Москвы и западных стран. При этом Берлин готов к диалогу с российской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.

"Решение Москвы закрыть российское представительство в НАТО продолжает обострять отношения между Альянсом и Россией", - заявил Маас.

По его словам, это решение еще больше осложнило ситуацию в отношениях с Россией, которые и без того были непростыми. Глава МИД Германии подчеркнул, что Берлин по-прежнему готов к диалогу с Москвой.

Напомним, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва проинформировала НАТО о приостановке работы российской миссии при Альянсе с 1 ноября.

Отметим, в НАТО заявили, что приняли к сведению заявление Лаврова, но официальных сообщений по этим вопросам еще не получали.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что НАТО приняло решение выслать восемь сотрудников миссии РФ из-за их враждебной деятельности.

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