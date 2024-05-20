Україна не використовувала американську зброю для ударів по території РФ, - Остін

Україна не використовувала зброю, яку отримала від Сполучених Штатів Америки, для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на брифінгу після засідання "Рамштайна".

"Я абсолютно впевнений, що українці не користувалися нашою зброєю для ураження цілей на території Росії", - сказав Остін.

Він також вкотре нагадав, що США чітко говорили Україні, що надають зброю лише для захисту своєї території.

"Як вони (українці - ред.) це роблять, залишу на розгляд експертів. Але, звичайно, наше очікування таке, що вони продовжують використовувати цю зброю лише на території України", - додав глава Пентагону.