Столтенберг, ймовірно, залишиться генсеком НАТО ще на рік, - Euractiv

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ймовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Очікувалося, що Столтенберг, який очолює НАТО з жовтня 2014 року, піде у відставку цієї осені. Проте дипломати НАТО повідомили виданню, що 28 червня його мандат, ймовірно, буде продовжено.

Термін повноважень Столтенберга вже продовжувався двічі - один раз на другий повний мандат і другий раз у березні 2022 року - після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Жоден з політиків, про яких говорили як про потенційних наступників Столтенберга поки що не змогли отримати переважну підтримку серед 31 члена НАТО.

Оскільки призначення нового голови НАТО має бути узгоджено консенсусом після непрозорого та складного процесу відбору, жодне призначення не відбувається без попередньої політичної згоди між членами НАТО, особливо з квартету найбільших союзників - Франції, Німеччини, Британії та США.

"Капітан у шторм"

Дипломати НАТО всередині Альянсу вказують на доведену здатність Столтенберга впоратися з військовим альянсом під час криз.

"Небезпечно змінювати капітана під час шторму", - сказав один високопоставлений чиновник НАТО.

Пролонгація дає Західному військовому альянсу більше часу, щоб зосередитися на своїй короткостроковій та довгостроковій підтримці України, замість того, щоб занурюватися в особисті дебати, заявили дипломати НАТО.

Троє дипломатів НАТО заявили, що якби український контрнаступ почався раніше навесні, війна могла б уже досягти перелому й дати перевагу Києву до саміту НАТО у Вільнюсі в середині липня. Це залишило б достатньо часу, щоб відкрити двері для нового керівника Альянсу, але затримка в календарі змусила союзників НАТО переглянути свою стратегію.

Відповідаючи на запитання, чи хоче він зберегти посаду, Столтенберг сказав: "Я відповідаю за всі рішення, які має прийняти цей Альянс, крім одного. І це про моє майбутнє. Це має вирішити 31 союзник".

Оскільки Столтенберг залишатиметься на посаді до 1 жовтня 2024 року, ім’я наступного генерального секретаря, ймовірно, стане частиною каруселі призначення найвищих посад у ЄС після наступних виборів до Європарламенту, які відбудуться в червні наступного року.

Це також означає, що новий керівник НАТО прибуде до штаб-квартири лише за кілька місяців до того, як новий (або чинний) президент США переїде до Білого дому.

Претенденти на пост глави НАТО

Столтенберга неодноразово заявляв, що не хотів би залишатись генсеком НАТО, проте йому досі не можуть знайти гідну заміну.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і міністр оборони Британії Бен Воллес. Проте його кандидатуру не підтримали у США.

ЗМІ писали про прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте як про наступника Столтенберга, проте він вже двічі відмовлявся від цієї посади.

Також ходили чутки про призначення генсеком голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, прем'єра Данії Метте Фредеріксен, очільниці уряду Естонії Каї Каллас та прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

При цьому, скоріше за все, Столтенбергу подовжать повноваження на посаді.

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