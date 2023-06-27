Столтенберг, вероятно, останется генсеком НАТО еще на год, - Euractiv

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Ожидалось, что Столтенберг, который возглавляет НАТО с октября 2014 года, уйдет в отставку этой осенью. Однако дипломаты НАТО сообщили, что 28 июня его мандат, вероятно, будет продолжен.

Срок полномочий Столтенберга уже продлевался дважды - один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года - после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ни один из политиков, о которых говорили как о потенциальных преемниках Столтенберга, пока не смогли получить преимущественную поддержку среди 31 члена НАТО.

Поскольку назначение нового главы НАТО должно быть согласовано консенсусом после непрозрачного и сложного процесса отбора, ни одно назначение не происходит без предварительного политического согласия между членами НАТО, особенно из квартета крупнейших союзников - Франции, Германии, Британии и США.

"Капитан в шторм"

Дипломаты НАТО внутри Альянса указывают на доказанную способность Столтенберга справиться с военным альянсом во время кризисов.

"Опасно менять капитана во время шторма", - сказал один высокопоставленный чиновник НАТО.

Пролонгация дает Западному военному альянсу больше времени, чтобы сосредоточиться на своей краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины вместо того, чтобы погружаться в личные дебаты, заявили дипломаты НАТО.

Три дипломата НАТО заявили, что если бы украинское контрнаступление началось раньше весной, война могла бы уже достичь перелома и дать преимущество Киеву до саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля. Это оставило бы достаточно времени, чтобы открыть дверь для нового руководителя Альянса, но задержка в календаре заставила союзников НАТО пересмотреть свою стратегию.

Отвечая на вопрос, хочет ли он сохранить должность, Столтенберг сказал: "Я отвечаю за все решения, которые должен принять этот Альянс кроме одного. И это о моем будущем. Это должен решить 31 союзник".

Поскольку Столтенберг будет оставаться в должности до 1 октября 2024 года, имя следующего генерального секретаря, вероятно, станет частью карусели назначения самых высоких должностей в ЕС после следующих выборов в Европарламент, которые состоятся в июне следующего года.

Это также означает, что новый руководитель НАТО прибудет в штаб-квартиру всего за несколько месяцев до того, как новый (или действующий) президент США переедет в Белый дом.

Претенденты на пост главы НАТО

Столтенберг неоднократно заявлял, что не хотел бы оставаться генсеком НАТО, однако ему до сих пор не могут найти достойную замену.

Страны-члены Альянса обсуждали разные варианты преемников Столтенберга. Среди возможных претендентов оказался и министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако его кандидатуру не поддержали в США.

СМИ писали о премьер-министре Нидерландов Марке Рютте как о преемнике Столтенберга, однако он уже дважды отказывался от этой должности.

Также ходили слухи о назначении генсеком главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Дании Мэтте Фредериксен, главы правительства Эстонии Каи Каллас и премьера Испании Педро Санчеса.

При этом, скорее всего, Столтенбергу продлят полномочия в должности.

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