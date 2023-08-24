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Столтенберг вважає, що Швеція восени зможе стати членом НАТО

Фото: Генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Швеція зможе стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу вже цієї осені.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

"Швеція стане членом НАТО цієї осені. Я завжди дуже обережний із конкретними датами, але налаштований оптимістично", - сказав генсек.

Він уточнив, що на Вільнюському саміті НАТО була угода, що як тільки зберуться Національні збори Туреччини, вони зможуть ратифікувати заявку Швеції на вступ до Альянсу. 

Зазначається, що влітку парламент Туреччини був закритий, і тому Швеції доводиться чекати, поки парламент знову відкриється. Це може статися не раніше 1 жовтня. 

Вступ Швеції до НАТО

Варто зазначити, що останніми місяцями у Швеції відбулося кілька акцій, під час яких спалювали або іншим чином оскверняли священну мусульманську книгу Коран. Через це у Багдаді сотні протестувальників увірвалися в посольство Скандинавської країни та підпалили його.

Шведський уряд заявив, що вивчає можливості законодавчого обмеження проведення подібних демонстрацій.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

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НАТОШвеціяЄнс СтолтенбергТурция