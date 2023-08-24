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Столтенберг считает, что Швеция осенью сможет стать членом НАТО

Фото: Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеция сможет стать полноправным членом Североатлантического альянса уже этой осенью.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

"Швеция станет членом НАТО этой осенью. Я всегда очень осторожен с конкретными датами, но настроен оптимистично", - сказал генсек.

Он уточнил, что на Вильнюсском саммите НАТО было соглашение, что как только соберется Национальное собрание Турции, они смогут ратифицировать заявку Швеции на вступление в Альянс. 

Отмечается, что летом парламент Турции был закрыт, и поэтому Швеции приходится ждать, пока парламент снова откроется. Это может произойти не ранее 1 октября.

Вступление Швеции в НАТО

Следует отметить, что в последние месяцы в Швеции прошло несколько акций, во время которых сжигали или иным образом оскверняли священную мусульманскую книгу Коран. Поэтому в Багдаде сотни протестующих ворвались в посольство Скандинавской страны и подожгли его.

Шведское правительство заявило, что изучает возможности законодательного ограничения проведения подобных демонстраций.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции.

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НАТОШвецияЙенс СтолтенбергТурция