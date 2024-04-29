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Столтенберг в Києві: місце України по праву в НАТО і ми будемо робити все для її членства

Фото: генсекретар НАТО Єнс Столтенберг (РБК-Україна Віталій Носач)
Автор: Ярослава Борзова

Місце України по праву в НАТО, тому наразі тривають всі відповідні заходи з підтримки та підвищення її стандартів для пришвидшення вступу до Альянсу.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я вважаю, що місце України по праву в НАТО і ми будемо робити все, щоб забезпечити аби Україна стала членом Альянсу. Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно щоб всі члени Альянсу з цим погодилися. Не більшість, а консенсус, щоб всі 32 члени погодилися", - наголосив Столтенберг.

Він виказав свою невпевненість у досягненні такого результату на саміті в липні. Втім, за його словами, члени Альянсу можуть продемонструвати, що Україну наближають до членства і що "цей день настане якомога швидше".

Водночас генсек НАТО зауважив необхідність у тому, щоб Україна стала якомога більш оперативно сумісною, повністю відповідала всім стандартам НАТО і коли політичні умови будуть досягнуті - вона стане членом.

"І те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, - це частина того, що забезпечує нагальні потреби України", - зазначив Столтенберг.

За його словами, наразі обговорюються можливості посилення військової підтримки України, а також забезпечення таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ їхнє місце в Альянсі.

"Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливі рішення, прийняті у Вільнюсі: план дій щодо членства відмінили, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу, домовилися про створення Ради Україна-НАТО, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності", - сказав генсек НАТО.

Україна та вступ в НАТО

Нагадаємо, Україна після повномасштабного вторгнення РФ подала заявку на вступ в НАТО. Тоді Київ зажадав прискореної процедури вступу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готується до майбутнього саміту НАТО, який запланований на липень та відбудеться в США. Київ хоче отримати запрошення в альянс.

Напередодні віце-прем'єр Ольга Стефанішина розповідала, що проти офіційного запрошення України в НАТО виступають США та Німеччина.

Водночас Стефанішина підкреслила, що остаточне рішення про запрошення України в НАТО не прив'язане до Вашингтонського саміту.

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Володимир ЗеленськийНАТОЄнс Столтенберг