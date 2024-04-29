Столтенберг в Киеве: место Украины в НАТО, но решение вряд ли будет на саммите в июле

Место Украины по праву в НАТО, однако союзники вряд ли достигнут консенсуса на саммите в Вашингтоне в июле по приглашению страны в Альянс.
Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Сегодня мы обсуждали подготовку к июльскому саммиту НАТО. Поэтому, господин президент (Владимир Зеленский - ред.), я с нетерпением жду возможности поприветствовать Вас в Вашингтоне на этой встрече", - сказал Столтенберг.
В то же время, генсек выразил мнение, что место Украины по праву в НАТО и мы страны-члены будут делать все, чтобы обеспечить, чтобы украинцы присоединились к Альянсу.
"Для того чтобы это решение было принято, нам необходимо чтобы все члены Альянса с этим согласились. Не большинство, а консенсус, чтобы все 32 члена согласились", - подчеркнул Столтенберг.
Он выразил свою неуверенность в достижении такого результата на саммите в июле. Однако, по его словам, члены Альянса могут продемонстрировать, что Украину приближают к членству и что "этот день наступит как можно скорее".
В то же время, генсек НАТО отметил необходимость в том, чтобы Украина стала как можно более оперативно совместимой, полностью отвечала всем стандартам НАТО и когда политические условия будут достигнуты - она станет членом.
"И то, что мы сейчас делаем в плане военной поддержки - это часть того, что обеспечивает насущные нужды Украины", - отметил Столтенберг.
По его словам, обсуждаются возможности усиления военной поддержки Украины, а также обеспечение таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ их место в Альянсе.
"Итак, я думаю, что мы выполняем и должны выполнять важные решения, принятые в Вильнюсе: план действий по членству отменили, перешли от двухэтапного к одноэтапному процессу, договорились о создании Совета Украина-НАТО, и мы имеем также обширную программу для оперативной совместимости" , - сказал генсек НАТО.
Напомним, Украина после полномасштабного вторжения РФ подала заявку на вступление в НАТО. Тогда Киев потребовал ускоренной процедуры вступления без так называемого Плана действий по членству в НАТО.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовится к предстоящему саммиту НАТО, который запланирован на июль и состоится в США. Киев хочет получить приглашение в альянс.
Накануне вице-премьер Ольга Стефанишина рассказывала, что против официального приглашения Украины в НАТО выступают США и Германия.
В то же время Стефанишина подчеркнула, что окончательное решение о приглашении Украины в НАТО не привязано к Вашингтонскому саммиту.
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