Столтенберг про вступ Фінляндії у НАТО: посилить принципи альянсу

Вступ Фінляндії до НАТО став значним посиленням альянсу.
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що основне завдання НАТО - запобігання війні та збереження миру, а збільшення кількості членів посилює принципи альянсу, засновані на протидії потенційному нападу.
"Коли Фінляндія є повноправним членом НАТО, це посилює можливості забезпечення принципів НАТО по протидії… Фінляндія має значні збройні сили, високу спроможність, включаючи зараз понад 60 винищувачів F-35, системи протиповітряної оборони та добре навчені, добре оснащені війська, також повітряні та військово-морські сили", - зазначив він.
Столтенберг також додав, що вступ Фінляндії до НАТО особливо важливий для країн Балтії.
Нагадаємо, що 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу.
Після президент Володимир Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до НАТО.
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