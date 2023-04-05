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Столтенберг о вступлении Финляндии в НАТО: усилит принципы альянса

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вступление Финляндии в НАТО стало значительным усилением альянса.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что основная задача НАТО - предотвращение войны и сохранение мира, а увеличение числа членов усиливает принципы альянса, основанные на противодействии потенциальному нападению.

«Когда Финляндия является полноправным членом НАТО, это усиливает возможности обеспечения принципов НАТО по противодействию… -морские силы", - отметил он.

Столтенберг также добавил, что вступление Финляндии в НАТО особенно важно для стран Балтии.

Напомним, что 4 апреля Финляндия официально стала членом оборонного Североатлантического альянса.

После президент Владимир Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО .

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Йенс СтолтенбергНАТОФинляндия