Столтенберг о вступлении Финляндии в НАТО: усилит принципы альянса

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что основная задача НАТО - предотвращение войны и сохранение мира, а увеличение числа членов усиливает принципы альянса, основанные на противодействии потенциальному нападению.

«Когда Финляндия является полноправным членом НАТО, это усиливает возможности обеспечения принципов НАТО по противодействию… -морские силы", - отметил он.

Столтенберг также добавил, что вступление Финляндии в НАТО особенно важно для стран Балтии.