Зеленський на прикладі Фінляндії зробив заяву про вступ до НАТО: Бачимо, якою може бути швидкість

Президент Володимир Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до НАТО - з "надійною гарантією безпеки"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави української держави.

"Сьогодні відбулась історична подія для нашого регіону, для всієї Європи, всієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцнішає на східному фланзі", - вказав політик.

Зеленський зазначив, що російська агресія проти України однозначно доводить: що лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними.

"Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість - швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур", - підкреслив президент.