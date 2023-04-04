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Зеленський на прикладі Фінляндії зробив заяву про вступ до НАТО: Бачимо, якою може бути швидкість

Новость на русском →
Вівторок 04 квітня 2023 23:59
Зеленський на прикладі Фінляндії зробив заяву про вступ до НАТО: Бачимо, якою може бути швидкість Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до НАТО - з "надійною гарантією безпеки"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави української держави.

"Сьогодні відбулась історична подія для нашого регіону, для всієї Європи, всієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцнішає на східному фланзі", - вказав політик.

Зеленський зазначив, що російська агресія проти України однозначно доводить: що лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними.

"Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість - швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни тепер підняли біля штаб-квартири НАТО.

Згодом Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав цю подію сигналом про те, що необхідне членство для України.

До слова, більш детально про шлях Фінляндії до НАТО можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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