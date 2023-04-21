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Столтенберг впевнений в успішності нового контрнаступу ЗСУ

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що впевнений в успішності нового контрнаступу українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за підсумками засідання "Рамштайну".

"Треба пам'ятати, що Україна змогла відкинути війська від Києва і на півночі. Потім ЗСУ так само просунулися на сході і навколо Харкова, а потім на півдні і навколо Херсона. Тож ЗСУ в поєднанні з поставками від союзників по НАТО продемонстрували здатність звільняти території", - заявив він.

Столтенберг зазначив, що після звільнення Херсона, партнери надали Україні ще більше підтримки.

"Після того, як вони звільнили Херсон, ми надавали ще більше підтримки: бронетехніки, артилерії, ППО, танків. Тому я впевнений, коли Україна розпочне нові операції для звільнення територій, то це буде успішна кампанія", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що Україна готова повернути ще більше територій на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських військ.

Додамо, що сьогодні у Німеччині відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". РБК-Україна розкривало всі подробиці засідання.

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