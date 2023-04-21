Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: Україна готова повернути ще більше територій
Україна готова повернути ще більше територій на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських військ.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Вільна Європа".
"Я впевнений, що тепер вони будуть у змозі звільнити ще більше земель", - заявив він у кулуарах зустрічі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.
Столтенберг додав, що наразі основна увага альянсу спрямована на те, щоб Україна "здобула перемогу над неспровокованим вторгненням Росії, а після закінчення війни Київ мав "стримування для запобігання новим нападам".
Нагадаємо, сьогодні у Німеччині відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". РБК-Україна розкривало всі подробиці засідання.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до ґрунтовних рішень , щоб виграти більше часу для миру та забезпечити захисників усім необхідним озброєнням.
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