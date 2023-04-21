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Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: Україна готова повернути ще більше територій

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П'ятниця 21 квітня 2023 19:05
Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: Україна готова повернути ще більше територій Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна готова повернути ще більше територій на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських військ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Вільна Європа".

"Я впевнений, що тепер вони будуть у змозі звільнити ще більше земель", - заявив він у кулуарах зустрічі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Столтенберг додав, що наразі основна увага альянсу спрямована на те, щоб Україна "здобула перемогу над неспровокованим вторгненням Росії, а після закінчення війни Київ мав "стримування для запобігання новим нападам".

Нагадаємо, сьогодні у Німеччині відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн". РБК-Україна розкривало всі подробиці засідання.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до ґрунтовних рішень , щоб виграти більше часу для миру та забезпечити захисників усім необхідним озброєнням.

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Єнс Столтенберг НАТО Війна Росії проти України ВСУ
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