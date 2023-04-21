Столтенберг уверен в успешности нового контрнаступления ВСУ

"Надо помнить, что Украина смогла отбросить войска от Киева и на севере. Затем ВСУ так же продвинулись на востоке и вокруг Харькова, а затем на юге и вокруг Херсона. Так что ВСУ в сочетании с поставками от союзников по НАТО продемонстрировали способность освобождать территории", - заявил он.

Столтенберг отметил, что после освобождения Херсона, партнеры предоставили Украине еще больше поддержки.

"После того, как они освободили Херсон, мы предоставляли еще больше поддержки: бронетехники, артиллерии, ПВО, танков. Поэтому я уверен, когда Украина начнет новые операции для освобождения территорий, то это будет успешная кампания", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина готова вернуть еще больше территорий на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских войск.

Добавим, что сегодня в Германии прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". РБК-Украина раскрывало все подробности заседания.

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